La valeur du jour à Paris - VERALLIA fait ses débuts à la Bourse de Paris

Verallia fait ses débuts à la Bourse de Paris. L’ancienne filiale d’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires de Saint-Gobain progresse de 0,96% à 27,26 euros ce vendredi, pour sa première cotation. Le prix de l’opération a été fixé hier soir à 27 euros par action, dans le bas de la fourchette de 26,50 à 29 euros annoncée. Sur cette base, sa capitalisation boursière s'élève à environ 3,2 milliards d'euros.L'introduction en bourse a rencontré "un grand succès" auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux, a annoncé Verallia hier soir.Le montant de la cession s'élève à 888 millions d'euros, dont la majorité (838 millions d'euros) cédée par Horizon Parent Holding, détenu à hauteur de 90% par Apollo Global Management, et à hauteur de 10% par Bpifrance Participations. Celui-ci pourra être porté à 978 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par Horizon Parent Holdings."Cette introduction en bourse accroît notre visibilité tout en nous procurant plus de flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités de croissance", a déclaré Michel Giannuzzi, Président-Directeur général de Verallia.Elle marque en effet une étape importante, qui permettra au groupe présent dans 11 pays de renforcer sa visibilité auprès de partenaires et clients.En 2018, le groupe a dégagé un Ebitda ajusté de 543,5 millions d'euros (+14,4% à taux de change constants) ainsi qu'un chiffre d'affaires de 2,416 milliards d'euros (+5,7% à taux de change constant).Concernant la suite, le groupe bénéficie de perspectives de marché favorables à l'heure où le verre est de plus en plus reconnu comme un choix d'emballage responsable.Verallia vise pour 2019 une croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8% et un Ebita ajusté d'environ 610 millions d'euros.