La valeur du jour à Wall Street - ALLERGAN dans la tourmente

Allergan perd 4,8% à 139,76 dollars, pénalisé par l'affaire des implants mammaires. En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a demandé au groupe pharmaceutique américain de procéder au rappel de tous ses implants mammaires texturés actuellement en stock dans les hôpitaux et les cliniques. En effet, les dispositifs médicaux des gammes Microcell et Biocell du laboratoire ne disposent plus du marquage CE à partir du 17 décembre 2018.L'organisme français de certification des dispositifs médicaux (GMED), qui n'a pas renouvelé ce marquage dans le cadre de la procédure qui a lieu tous les 5 ans, a demandé des données complémentaires au fabricant. Or, sans ce marquage, ces prothèses ne peuvent plus être vendues en France et en Europe.L'ANSM a rappelé qu'elle a recommandé le 21 novembre 2018 aux professionnels de santé d'utiliser de préférence des implants mammaires à enveloppe lisse dans l'attente de l'avis d'un comité d'experts sur l'utilisation notamment des implants mammaires à enveloppes texturées en chirurgie esthétique et reconstructrice.Ce comité d'experts se réunira les 7 et 8 février 2019.Les professionnels s'interrogent sur le lien entre les implants texturés et un cancer rare qui touche les ganglions lymphatiques, appelé lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC).Dans le cadre de l'enquête Implant Files sur les implants médicaux pilotée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), Le Monde, Radio France, Cash Investigation et leur quelque 250 partenaires avaient alerté, fin novembre, sur les interrogations que soulevait l'utilisation de ces prothèses texturées, et particulièrement celles de la marque Allergan, les plus représentées dans les cas de cancer.