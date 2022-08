La valeur du jour à Wall Street - AMC Entertainment voit noir sur les marchés

AMC Entertainment dévisse (- 38,70% à 11,04 dollars) à la bourse new-yorkaise. Le titre de l'exploitant américain de salles de cinéma a très mal digéré l'annonce de son concurrent Cineworld de la possibilité d'un dépôt de bilan. Cet avertissement émis par le deuxième plus grand réseau de salles de cinéma au monde a eu pour effet de provoquer des inquiétudes quant au fait que d'autres chaînes de cinéma pourraient être confrontées à des vents contraires en matière de liquidité.



De son côté, AMC Entertainement, fraîchement rebaptisé en bourse APE (AMC Preferred Equity) dans le but de consolider son avenir financier, se montre "assez optimiste" sur la demande pour le quatrième trimestre.



La société insiste par ailleurs sur la solidité de son bilan, mettant en avant les plus d'un milliard de dollars de trésorerie sur son bilan provenant de l'argent collecté au cours des années civiles 2020 et 2021.

"Chez AMC, comme nous l'avons déjà annoncé publiquement, la programmation de films au troisième trimestre de 2022 devrait être relativement faible. Cependant, nous restons assez optimistes quant à l'augmentation de la demande pour notre portefeuille de salles de cinéma au quatrième trimestre 2022 et pour l'année civile 2023", a déclaré dans un communiqué Adam Aron, le PDG du groupe.