La valeur du jour à Wall Street Biogen chute après le démenti d'un rachat par Samsung Biologics

Biogen s'effrite de plus de 7% jeudi au S&P 500 à 239,13 dollars par action après le démenti de Samsung Biologics sur un éventuel rachat du laboratoire américain. Le journal coréen Korea Economic Daily, citant des sources anonymes dans des banques d'affaires, avait affirmé mercredi que les deux groupes étaient en discussions concernant une possible transaction valorisant Biogen à 42 milliards de dollars. Ce montant représente une prime de plus de 20% par rapport à sa capitalisation boursière actuelle qui est de 34,7 milliards.



Samsung Biologics a déclaré que ces allégations étaient "fausses", sans apporter plus de détails, et un porte-parole de Samsung a également déclaré auprès du magazine américain Barron's que cette information était sans fondement. De son côté, Biogen s'est refusé à tout commentaire sur ces rumeurs.



La transaction, si elle avait lieu, serait la plus grosse acquisition pour un groupe coréen hors de ses frontières.



Biogen et Samsung Biologics sont partenaires au sein de la coentreprise Samsung Bioepis, spécialisée dans les biosimilaires, et dans laquelle le fabricant américain de traitement contre Alzheimer détient moins de la moitié des parts.