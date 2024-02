La valeur du jour à Wall Street - Ferrari sur les chapeaux de roue en 2023

Ferrari affiche une forte hausse de 10,58% à 382,50 dollars à Wall Street après avoir annoncé une performance record pour 2023 en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité. Le constructeur italien de voitures de luxe a vu son chiffre d’affaires progresser de 17,2% 5,97 milliards d’euros. Pour la première fois, notre bénéfice net, en hausse de 34 %, a dépassé le milliard d'euros», s’est félicité Benedetto Vigna, président-directeur général de Ferrari. Bernstein souligne que les prévisions pour l’exercice 2024 sont "largement conformes aux attentes".



L'Ebit ajusté a bondi de 31,8% à 1,61 milliard et le bénéfice par action ajusté, de 36% à 6,90 dollars.



"Les résultats records de 2023, les ambitions que nous avons pour 2024, ainsi que la visibilité exceptionnelle sur notre carnet de commandes nous permettent d'envisager le haut de la fourchette d'objectifs 2026 avec une plus grande confiance".



Le constructeur table sur un chiffre d'affaires de plus de 6,4 milliards de dollars en 2024, avec un Ebit ajusté au moins égal à 1,77 milliard et un bénéfice par action au moins égal à 7,50 dollars.



Bernstein estime qu'"il est possible que les prévisions s'améliorent au cours de l'année, à mesure que Ferrari gagne en visibilité".