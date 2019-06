La valeur du jour à Wall Street SOTHEBY'S tombe dans le giron de Patrick Drahi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Brusque coup de marteau dans l'univers feutré des ventes aux enchères. Patrick Drahi acquis la vénérable maison Sotheby's pour 3,7 milliards de dollars, soit 57 dollars par action. A Wall Street, le titre du groupe britannique créé au 18 ième siècle bondit de près de 58% à 55,77 dollars pour s'approcher du prix de l'offre de l'homme d'affaires. Ce dernier a valorisé Sotheby's avec une prime de 61 % par rapport au cours de clôture de Sotheby's du vendredi 14 juin et une prime de 56,3 % par rapport au cours moyen des trente derniers jours de Bourse de la société.L'accord a été conclu entre Sotheby's et BidFair USA, une entité détenue à 100 % par le patron du groupe de télécoms et de médias Altice (SFR, BFMTV, RMC, Libération…).Mario Draghi a prévu de retirer le titre de la cote, où il était présent depuis 31 ans.Interrogé par plusieurs organes de presse, les services de Patrick Drahi ont indiqué cette opération sera financée " avec BNP Paribas et substantiellement sur fonds propres de Patrick Drahi, sans lien avec Altice ".Patrick Drahi rejoint ainsi François Pinault, qui détient Christie's, au rang des milliardaires collectionneurs propriétaires d'une maison de ventes.