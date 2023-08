La valeur du jour à Wall Street - WeWork tout proche de la banqueroute

WeWork plonge de 38,04% à 0,13 dollar à Wall Street. Le fournisseur d'espaces de travail a averti hier le gendarme boursier américain qu'il craignait pour sa survie. " Il existe un doute substantiel sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités " , a déclaré WeWork dans un document déposé auprès de la SEC. L'opérateur de bureaux partagés tire la sonnette d'alarme compte tenu des " pertes et des besoins de trésorerie prévus, combinés à l'augmentation du taux de désabonnement des membres et aux niveaux actuels de liquidité ".



" La survie de l'entreprise dépend de l'éxecution réussie du plan prévu par la direction au cours des douze prochains mois".



WeWork, firme new-yorkaise lancée en 2010, a essuyé une perte nette de 397 millions de dollars au deuxième trimestre, de 0,21 dollar par action diluée, contre une perte de 0,76 dollar un an plus tôt.



Sur ce trimestre, ses revenus s'affichent toutefois en hausse de 3,6% à 844 millions de dollars contre 815 millions de dollars il y a un an alors que ses liquidités ont fondu de 67% sur un an à 205 millions de dollars.



" Dans un contexte opérationnel difficile, nous avons enregistré une solide croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et une amélioration spectaculaire de la rentabilité", a commenté David Tolley, directeur général par intérim de WeWork.



" L'offre excédentaire dans l'immobilier commercial, la concurrence croissante dans les espaces flexibles et la volatilité macroéconomique ont entraîné un taux de désabonnement plus élevé et une demande plus faible que ce que nous avions prévu, ce qui a entraîné une légère baisse des adhésions.", ajoute t-il.