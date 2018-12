La valeur du jour en Europe - AB INBEV se diversifie dans le cannabis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AB InBev a signé un partenariat avec le fabricant canadien de cannabis Tilray. Les deux sociétés ont convenu d'investir chacun 50 millions de dollars pour fabriquer une boisson non alcoolisée infusée au cannabis. La commercialisation de cette boisson n'est pas encore programmée. Elle sera lancée uniquement au Canada où la consommation de cannabis vient d'être légalisée. Le titre Tilray a bondi de 16% en après-Bourse sur le Nasdaq tandis qu'AB InBev cède 1% à 60,71 euros dans un marché bruxellois baissier.AB InBev est le troisième fabricant d'alcools a conclure un partenariat avec un producteur canadien marijuana. Les groupes entendent profiter de la légalisation du cannabis au Canada depuis le mois d'octobre.Le brasseur Molson Coors Brewing Co a conclu un accord avec Hexo Corp., tandis que Constellation Brands est devenu le premier actionnaire de Canopy Growth Corp.Le tabac n'est pas en reste. Altria Group Inc a investi ce mois-ci 1,8 milliard de dollars dans Cronos Group Inc.Dans une note publiée en octobre, Exane BNP Paribas tablait sur une progression de 34% par an en moyenne du marché mondial légal du cannabis pour atteindre 123 milliards de dollars en 2025.Un pactole qui aiguise bien des appétits à tel point que les héritiers de Tony Montana ont des soucis à se faire…