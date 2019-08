La valeur du jour en Europe - ALCON fait moins bien que prévu au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alcon perd 1,42% à 59,74 francs suisses après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre. Sur la période, le groupe suisse spécialisé dans l’ophtalmologie a dégagé un bénéfice par action ajusté de 0,47 dollar contre 0,52 dollar un an plus tôt. La marge opérationnelle ajustée s'est contractée à 16,6% contre 17,2%. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 1,86 milliard de dollars, en hausse de 2%. A taux de change constant, la hausse atteint 5%.Les analystes attendaient un bénéfice par action ajusté de 0,49 dollar et un chiffre d'affaires de 1,88 milliards de dollars sur les trois derniers mois." La croissance est dans l'ensemble du portefeuille même si on note une surperformance sur le trimestre des ventes d'équipements de chirurgie (+7% tcc) notamment dans le traitement de la cataracte ", souligne Invest Securities .In fine, Alcon a réitéré ses perspectives pour l'exercice en cours.Ainsi, le groupe continue de s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires de 3% à 5% à taux de change constant et à une marge opérationnelle "core" comprise entre 17% et 18%.