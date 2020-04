La valeur du jour en Europe - ASML ne divulgue pas d'objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action ASML (-2,53% à 259,30 euros) évolue au cœur de l'indice AEX. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a dévoilé des résultats en ligne après avoir ajusté ses objectifs fin mars. Sans surprise, il s'est abstenu de communiquer des objectifs annuels du fait de la faible visibilité liée au Covid-19. Il a cependant enregistré un niveau de commandes élevé au premier trimestre, notamment pour les nouveaux systèmes EUV, et n'a pas fait l'objet d'annulation de commandes.Au premier trimestre, ASML a généré un bénéfice net de 391 millions d'euros contre 355 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel est lui passé de 334 millions à 427 millions d'euros, soit une marge de 17,5% (+2,5 points). Dans le même temps, les revenus d'ASML ont augmenté de 9,5% à 2,44 milliards d'euros.Le groupe a par ailleurs dévoilé 3,09 milliards d'euros de commandes contre 1,4 milliard d'euros, un an plus tôt. Sur le total commandé au dernier trimestre, 1,54 milliard correspondait à des systèmes EUV (technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet). Cette nouvelle technologie permet de poursuivre la réduction de la taille des transistors qui composent les puces et aussi de résoudre l'équation de coûts à laquelle l'industrie des semi-conducteurs fait face.Ce qui, selon Goldman Sachs, met en évidence la solide demande actuelle pour les systèmes EUV malgré le contexte macroéconomique difficile." A la lumière des risques et incertitudes actuels liés à Covid-19, nous avons décidé de ne pas donner d'objectifs pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2020. Il existe une grande incertitude quant à l'impact de la crise actuelle sur le développement du PIB mondial, les marchés finaux, notre capacité de fabrication et notre chaîne d'approvisionnement " a déclaré le PDG, Peter Wennink.