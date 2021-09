La valeur du jour en Europe - ASML plus optimiste sur ses perspectives à moyen terme

L'action ASML gagne 0,78% à 668,10 euros après avoir relevé ses objectifs de revenus à moyen terme. Le titre de l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs avait chuté de plus de 7% mardi sur fond de tension sur les taux longs. Pour autant, il affiche encore un gain de près de 70% depuis le 1er janvier pour une capitalisation de 276 milliards d'euros, soit l'une des plus importantes en Europe. A l'occasion de sa réunion investisseurs, ASML a indiqué viser des revenus compris entre 24 milliards d'euros et 30 milliards d'euros en 2025 pour une marge brute située entre 54% et 56%.



Lors de sa précédente réunion en 2018, l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs ciblait des ventes comprises entre 15 et 24 milliards d'euros.



" En supposant un ratio d'exploitation et un taux d'imposition de 15 %, nous obtenons un bénéfice par action de 22 euros en 2025, au point médian des ventes et de la marge brute ", calcule Stifel. Ce dernier pense que la plupart des investisseurs visaient 24 euros et plus. " Cela pourrait peser sur les actions dans un premier temps, mais nous tenons à souligner que les déclarations de perspectives d'ASML sont généralement prudentes ", a poursuivi l'analyste. Il reste à l'Achat sur la valeur et vise 850 euros. UBS est Neutre et cible 740 euros.



Le groupe technologique européen entrevoit des opportunités de croissance importantes au-delà de 2025. Il prévoit que ses systèmes (lithographie, métrologie et inspection) et sa gestion de la base installée (ventes de services et de mises à niveau) fourniront un taux de croissance annuel des revenus d'environ 11 % pour la période 2020-2030.



" Les mégatendances mondiales de l'industrie électronique, soutenues par un écosystème hautement rentable et farouchement innovant, devraient continuer à alimenter la croissance du marché des semi-conducteurs ", a déclaré le spécialiste de la lithographie.



ASML ajoute qu'avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement, ils augmentent et améliorent activement leur capacité pour répondre à la demande future des clients.



Il prévoit enfin de continuer à restituer des montants importants de liquidités à ses actionnaires en combinant des dividendes croissants et des rachats d'actions.