La valeur du jour en Europe - ASML relève son objectif de croissance grâce à la pénurie de puces

La pénurie de semi-conducteurs ne représente pas une mauvaise affaire pour tout le monde. ASML, l'équipementier pour cette industrie a rehaussé sa prévision de croissance 2021 en raison de la forte demande. A la Bourse d'Amsterdam, le titre ASML bondit de 4,67% à 535,90 euros, à peu de distance de son plus haut historique touché au début du mois à 543,20 euros. Au cours de ces dernières semaines, TSMC et Intel ont dévoilé d'importants programmes d'investissements, respectivement 30 milliards pour cette année et 20 milliards pour deux nouvelles usines.



Au premier trimestre, ASML a généré un bénéfice net de 1,33 milliard d'euros contre 391 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel est lui passé de 427 millions d'euros à 1,56 milliard, soit une marge de 35,8% (+18,3 points).



Cette forte augmentation résulte de l'effet de levier permis par la forte croissance de l'activité, mais aussi par le dynamisme des revenus générés par la base de machines installées. ASML fournit des services et des options à ses clients.



" En raison de la forte demande actuelle, les clients utilisent les mises à niveau logicielles pour augmenter la capacité aussi rapidement que possible ", explique la firme de Veldhoven. Or, ces mises à jours, très faciles et rapides à faire, sont traditionnellement très rentables. La marge brute a ainsi atteint 53,9% au premier trimestre contre 45,1% un an plus tôt.



Au total, les revenus d'ASML ont bondi de près de 79% à 4,364 milliards d'euros alors que le marché visait seulement 4,03 milliards.



Le groupe a par ailleurs dévoilé 4,74 milliards d'euros de commandes contre 3,08 milliards d'euros, un an plus tôt. Sur le total commandé au dernier trimestre, 2,29 milliards correspondait à des systèmes EUV (technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet). Cette technologie de pointe permet de fabriquer des puces plus rapides, moins chères et plus efficientes. 7 systèmes EUV ont été comptabilisés dans les revenus des trois premiers mois de 2021.



Du fait de la forte demande sur ses marchés, la firme technologique européenne prévoit désormais une croissance de 30% de ses ventes cette année contre une croissance à deux chiffres auparavant. La marge brute est attendue entre 51% et 52%. Les systèmes EUV devraient connaître une progression de 30% également.



Sur le seul deuxième trimestre, les revenus sont anticipés entre 4 et 4,1 milliards d'euros pour une marge brute d'environ 49%. Les ventes s'étaient élevées à seulement 3,326 milliards d'euros un an auparavant.





Grâce à ses résultats et perspectives solides, ASML prévoit de déclarer un dividende total de 2,75 euros par action ordinaire au titre de 2020, en augmentation de 15 %.