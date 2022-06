La valeur du jour en Europe - Asos : la fièvre acheteuse retombe, le titre chute

Asos chute de près de 20% à 928,5 pence, pénalisé par un avertissement sur ses résultats. La fête est finie. L'effet "revenge shopping" a fait long feu. Le détaillant de vêtements bon marché en ligne a révisé à la baisse ses prévisions 2022 en raison du ralentissement de la demande. Face à une inflation galopante qui rogne leur pouvoir d'achat, les ménages se serrent la ceinture. Ils ne se précipitent plus sur les pièces de l'un des rois de la 'l'ultra fast fashion" pour se focaliser sur les produits de base. Ces prévisions prudentes tranchent avec celles d'Inditex (Zara) et H&M.



Les deux référents de la fripe semblent profiter d'un positionnement "un plus haut de gamme" pour augmenter leurs prix sans faire fuir la clientèle.



Asos, lui, ne peut s'en prévaloir. Le britannique s'attend à clôturer l'exercice avec une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 4 % et 7 % et un bénéfice avant impôt ajusté compris entre 20 millions et 60 millions de livres (24,4 millions à 73,1 millions de dollars).



En janvier, la société prévoyait une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 15 % pour l'ensemble de l'exercice et un bénéfice avant impôt ajusté compris entre 110 et 140 millions de livres sterling.



Au troisième trimestre clos fin mai, son chiffre d'affaires est tombé à 983,4 millions de livres, contre 987,9 millions un an plus tôt, les clients ayant retourné davantage de marchandises.



Ses ventes au Royaume-Uni et aux États-Unis ont augmenté de 4 % et de 15 %, respectivement, tandis que les ventes dans l'Union européenne ont diminué de 2 %.



"Ce qui est maintenant clair, sur la base de l'augmentation significative des taux de retour que nous avons observée, c'est que cette pression inflationniste a un impact croissant sur le comportement d'achat de nos clients", a déclaré le directeur de l'exploitation Mat Dunn.



Enfin, Jose Antonio Ramos a été nommé nouveau directeur général et Jorgen Lindemann, président.