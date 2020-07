La valeur du jour en Europe - BANCA MPS : la privatisation se prépare

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS) progresse de 3,39% à 1,541 euros à la faveur de spéculation sur une fusion avec sa concurrente transalpine, Banco BPM. Cette information a été révélée par Reuters, qui évoque également la préparation d’un décret autorisant le Trésor italien à mettre en œuvre des opérations extraordinaires permettant au gouvernement de céder ses parts. Lestée par des créances douteuses, Monte dei Paschi di Siena avait du être secouru par l'Etat en 2017.La Commission européenne avait autorisé en juillet 2017 une aide d'État d'un montant de 5,4 milliards d'euros destinée à une recapitalisation préventive de la banque, à la suite de l'accord de principe sur le plan de restructuration de MPS, intervenu le 1er juin 2017. Depuis, l'Italie possède 68% du capital.Selon le texte du décret dont Reuters a eu connaissance, celui-ci prévoit une cession en "une ou plusieurs étapes, via une ou plusieurs offres publiques, réservées aux investisseurs individuels italiens, parmi lesquels les salariés de Monte dei Paschi, et à des investisseurs institutionnels". La privatisation pourrait également se faire via une fusion.