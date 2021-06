La valeur du jour en Europe - BANK OF IRELAND : l'Etat va vendre une partie de sa participation

Le ministre des finances irlandais, Paschal Donohoe, a annoncé que le gouvernement allait vendre une partie de la participation de 13,9 % de l'État dans Bank of Ireland au cours des six prochains mois. Cette part représente 676 millions d'euros. L'établissement bancaire avait été secouru par l'Etat lors de la crise financière de 2008, en injectant 4,7 milliards d'euros. Il s'agit de la première vente de certaines des participations du gouvernement dans les banques du pays depuis 2017. En Bourse, l'action Bank of Ireland perd 3,70% à 4,324 euros.



Le nombre d'actions vendues dépendra des conditions du marché, entre autres facteurs. Afin d'assurer la protection des intérêts des contribuables, les actions ne seront pas vendues en dessous d'un certain prix par action que le ministère des Finances examinera régulièrement. Le plan de cession deviendra opérationnel dans les prochains jours et prendra fin au plus tard six mois après, mais pourra être renouvelé à la discrétion du ministre.



"Nous nous félicitons de l'annonce d'aujourd'hui. Il s'agit d'une étape positive - pour les contribuables irlandais, l'économie irlandaise et Bank of Ireland. L'investissement de l'État dans Bank of Ireland il y a plus de dix ans n'aurait jamais dû être nécessaire, mais nous serons toujours reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu. Nous avons remboursé le contribuable en 2013, et nous remercions à nouveau l'État et le contribuable irlandais pour leur soutien extraordinaire " a déclaré le PDG.