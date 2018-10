La valeur du jour en Europe - BASF pénalisé par une conjoncture plus difficile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BASF abandonne 3,45% à 64,36 euros, pénalisé par des résultats trimestriels et des perspectives dégradés. Le premier chimiste allemand est pénalisé par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et par le ralentissement de production automobile lié à la mise en place des nouvelles normes d'homologation WLTP. Le géant allemand est l'une des premières multinationales à être impacté de manière aussi significative par les tensions commerciales et le ralentissement du marché automobile mondiale. Cette publication sonne comme un avertissement pour les valeurs cycliques...Au troisième trimestre, BASF a réalisé un bénéfice net de 1,387 milliard d'euros, en hausse de 7,4% en raison notamment d'une baisse d'impôts en Allemagne et en Belgique.L'Ebitda, hors éléments exceptionnels, a reculé, lui, de 10,1% à 2,263 milliards d'euros. L'Ebit hors éléments exceptionnels, a baissé de 13,5% à 1,47 milliard, inférieur au consensus qui tablait sur 1,56 milliard. Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 15,606 milliards.Confronté à un environnement plus incertain, BASF a prévenu que son Ebit hors éléments exceptionnels pouvait baisser de 10% au maximum par rapport aux 7,6 milliards d'euros enregistrés en 2017.