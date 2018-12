La valeur du jour en Europe - BASF sanctionné après un profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BASF perd plus de 4% à 58,13 euros, pénalisé par un avertissement sur résultats. Le groupe industriel allemand s'attend désormais à un net repli de son résultat opérationnel courant en 2018, soit entre 15% et 20%. En 2017, l'Ebit avait atteint 7,645 milliards d'euros. BASF tablait auparavant sur une contraction de 10%. Le résultat opérationnel est encore attendu en forte baisse pour des ventes en repli de 5%. La société est pénalisée par sa branche Chimie dont les prix sont orientés à la baisse. A cette tendance s'ajoute le bas niveau du Rhin, qui renchérit le coût des livraisons.BASF précise que le manque d'eau dans le fleuve lié à la sécheresse l'oblige à ne pas charger complètement ses barges. Au quatrième trimestre, cette situation aura un impact négatif d'environ 200 millions d'euros après 50 millions au trimestre précédent.Le géant allemand est également affecté par la poursuite de la baisse de l'activité automobile débutée au troisième trimestre, la demande chinoise a fortement ralenti. Selon BASF, la guerre commerciale est principalement responsable de cette faiblesse.Ce profit warning était redouté par les investisseurs depuis la présentation, fin novembre, de la nouvelle stratégie "d'excellence" du groupe axée sur les bénéfices et la neutralité carbone.Le marché n'avait pas apprécié l'objectif d'une croissance de l'Ebitda courant comprise entre 3% et 5% par an. Cette perspective induit en effet un net ralentissement de l'indicateur qui affichait depuis 2012 une progression moyenne de 8% par an. BASF n'avait pas justifié cette prévision.Ce matin, Kepler Cheuvreux a dégradé sa recommandation sur BASF d'Achat à "Sous revue" et réduit son objectif de cours de 96 à 60 euros.En revanche, Deutsche Bank, qui s'attendait à ce profit warning, a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 90 euros.Citi également garde confiance. Le courtier estime que la diversification du groupe, son exposition à l'agrochimie et le rendement de l'action devraient offrir des perspectives de hausse au titre lorsque les doutes sur la macroéconomie seront levés. Dans ce cadre, le bureau d'études a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 81 euros.