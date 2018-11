La valeur du jour en Europe - E.ON affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

E.ON progresse de 2,63% à 8,903 euros. Le numéro un allemand de l'énergie, qui se destine à se spécialiser dans les réseaux et la distribution à l'issue d'une transaction complexe avec son concurrent RWE et la filiale de ce dernier, Innogy, a dévoilé des prévisions encourageantes annuelles dans le sillage de résultats neuf mois solides. Le groupe table sur des résultats dans le haut de leurs fourchettes de prévision grâce à la vigueur de ses activités dans les réseaux, la distribution, les énergies renouvelables et au redressement de ses activités en Turquie.Sur les neuf premiers mois de l'exercice, E.ON a réalisé un bénéfice net en hausse de 25% à 1,2 milliard d'euros et un résultat opérationnel en progression de 11% à 2,4 milliards.Pour 2018, le géant allemand vise un résultat opérationnel dans la haut de la fourchette comprise entre 2,8 et 3 milliards d'euros et à un bénéfice net également dans le haut de la fourchette comprise entre 1,3 à 1,5 milliard d'euros."Tous nos indicateurs clefs et nos projets sont en phase avec notre plan et nous confirmons donc nos provisions annuelles", a commenté le directeur financier, Marc Spieker.