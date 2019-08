La valeur du jour en Europe - ENTERTAINMENT ONE racheté par Hasbro, le titre s'envole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’américain Hasbro va racheter Entertainment One (eOne) pour 4 milliards de dollars. A la Bourse de Londres, le titre du producteur d’animation à succès comme Peppa Pig, Ricky Zoom et Pyjamasks s’envole de 32,76% à 588,66 pence. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'eOne recevront 5,60 livres sterling en espèces pour chaque action ordinaire d'eOne, ce qui représente une prime de 31% par rapport à la moyenne de cotation du groupe britannico-canadien sur les 30 derniers jours.Cette acquisition créatrice de valeurs enthousiasme les investisseurs.En effet, "le portefeuille de produits de jouets, de jeux et de produits de consommation intégrés de Hasbro alimentera l'énorme succès que nous avons obtenu chez eOne", souligne Darren Throop, directeur général de eOne."Les équipes d'eOne continueront à faire ce qu'elles font le mieux, renforcées par l'accès au vaste portefeuille de propriété intellectuelle et à la force commerciale riche en créativité de Hasbro", a-t-il ajouté.A Wall Street, Hasbro recule de 6,31% à 107,14 dollars. Le groupe américain précise s'attendre à réaliser d'ici 2022, des synergies d'environ 130 millions de dollars.