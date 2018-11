La valeur du jour en Europe FERRARI : une publication trimestrielle fraîchement accueillie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ferrari (-1,80% à 103,90 euros) a vu ses résultats du troisième trimestre 2018 fraîchement accueillis sur la place de Milan. Si le constructeur italien a doublé son bénéfice net, il a en revanche vu son chiffre d’affaires quasi stagner. Compte tenu des ces éléments, Ferrari a confirmé ses objectifs pour l’ensemble de l’année 2018. Dans le détail, le constructeur de bolides de luxe a réalisé un bénéfice net de 287 millions d’euros au troisième trimestre 2018, contre 141 millions d’euros un an plus tôt. Le consensus FactSet Estimates visait 208 millions d’euros.Le groupe italien a toutefois bénéficié d'un important élément fiscal exceptionnel.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 838 millions d'euros au troisième trimestre, en quasi stagnation (+0,3% en données publiées). Le marché tablait sur 871 millions d'euros. La marque au cheval cabré a été pénalisée par les devises et un mix-produit moins favorable.Cela n'a guère chagriné Ferrari qui dit se diriger " vers une autre grande année " Pour l'ensemble de l'année 2018, le constructeur de bolides a confirmé ses objectifs. Il anticipe notamment un chiffre d'affaires supérieur à 3,4 milliards d'euros, avec plus de 9 000 véhicules livrés.