La valeur du jour en Europe - FRESENIUS chute après un profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fresenius chute de 14,6% à 40,48 euros, au plus bas depuis 2014, tandis que sa filiale Fresenius Medical Care (FMC) décroche de 8,3% à 62,34 euros. Le distributeur allemand de matériel médical et gestionnaire de cliniques a dévoilé des prévisions décevantes en raison notamment de la faiblesse du marché de la dialyse. Il table pour 2019 sur une croissance des ventes d'environ 5% et sur un bénéfice net stable. Il tablait auparavant sur croissance des ventes comprise entre 7,1% et 10,3% et une augmentation de son bénéfice de 8,3% à 12,6%.Le groupe allemand a également affiché sa prudence pour 2020.Il vise une croissance des ventes de quelques 5% et une hausse de son bénéfice net légèrement supérieure au chiffre d'affaires.