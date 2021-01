La valeur du jour en Europe HUGO BOSS a encore du potentiel

Hugo Boss gagne 1,28% à 26,80 euros, poursuivant le rebond débuté début novembre dans le sillage de résultats trimestriels solides. Depuis, le titre a flambé de 31% soutenu par l'annonce de vaccins anti Covid. Dans une note publiée ce matin, Invest Securities souligne que cette hausse illustre la sensibilité du titre aux nouvelles favorables compte tenu de son niveau de valorisation. Le broker a relevé son objectif de cours sur le groupe allemand de mode de 28,4 à 33,5 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat à la faveur de la détente de la prime de risque depuis début novembre.



Le courtier français n'est pas le seul à s'intéresser à Hugo Boss ce lundi. A l'occasion d'une étude sur le secteur européen du luxe, Deutsche Bank a relevé, lui, son objectif de cours de 26 à 27 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver.



La banque allemande observe que le secteur, après un premier trimestre 2020 très difficile, a très bien rebondi par la suite. Les investisseurs ont plébiscité un secteur qui affiche une rentabilité opérationnelle robuste, même en pleine crise. Aussi, son indice de référence du secteur a bondi de 23% l'an dernier et les valorisations ont terminé l'année au plus haut depuis deux à trois décennies, les marchés appréciant des groupes de grande qualité et capables de dégager des bénéfices sur le long terme.



Début novembre, Hugo Boss avait annoncé le retour des bénéfices au troisième trimestre avec la reprise progressive de l'activité.



Les ventes totales ont reculé de 24% en organique mais les ventes en ligne avaient grimpé de 66%. Surtout, le chiffre d'affaires en Chine a progressé de 27%, permettant à l'Ebit de retourner dans le vert à 15 millions d'euros.

Hugo Boss dévoilera ses résultats annuels le 11 mars prochain.