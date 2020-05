La valeur du jour en Europe HUGO BOSS : la confection confinée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Élégance vestimentaire masculine et confinement ne font pas bon ménage. Le secteur du luxe peut en témoigner. Pénalisé par les mesures de "distanciations sociales" prises en Chine puis en Europe et aux Etats-Unis, Hugo Boss (-4,05% à 22,96 euros) a vu son chiffre d'affaires reculer de 17% en organique à 555 millions d'euros au premier trimestre 2020. Le consensus, plus prudent, tablait sur 548 millions. A titre de comparaison, et même si la marque allemande ne jouit pas de la même puissance, les ventes de Vuitton, Gucci et Hermès ont reculé de respectivement de 13% (estimation), 23% et 7,7%.Le groupe de mode a particulièrement souffert en Asie où ses ventes ont chuté de 31%. L'Europe a montré davantage de résilience (-14%), tout comme les Amériques (-17%).Les ventes en ligne ont bondi, elles, de 39% sur la période. Si ce dernier chiffre constitue une excellente nouvelle, preuve de la capacité d'Hugo Boss à toucher les "millenials" et se projeter dans l'avenir, il montre en creux que ce canal de distribution n'est pas assez rentable.En dépit du "online", l'Ebit est tombé dans le rouge à - 14 millions, tout comme le bénéfice par action, ressorti à -0,26 euro, soit bien loin du - 0,16 euro attendu par le consensus.Autre mauvaise nouvelle, le deuxième trimestre promet d'être bien plus dégradé en raison de la mise en place du confinement de l'Europe et des Etats-Unis à partir de la mi-mars. Ainsi, Hugo Boss anticipe une chute de 50% au minimum au deuxième trimestre avant une reprise progressive.Un plongeon des ventes inéluctable dans la mesure où, aujourd'hui, 75% des points de vente du groupe sont encore fermés.Toutefois, conformément aux observations de ses concurrents, Hugo Boss perçoit des preuves tangibles d’amélioration en Chine avec un recul des ventes de seulement 15% à 20% sur un an depuis fin mars.Pour traverser l'orage et dans l'attente d'un retour à des cieux plus cléments, le groupe a lancé en place un plan d'économie de coûts de 150 millions d'euros, ciblant principalement sa masse salariale. De plus, les dépenses d’investissement vont être réduites d'un tiers en 2020 (150 millions initialement prévu) et Hugo Boss va aussi réduire le niveau de ses stocks.