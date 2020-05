La valeur du jour en Europe - JULIUS BAER bien orienté grâce à un début d'année favorable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Julius Baer gagne 5,33% à 38,91 francs suisses, son point d'activité sur les 4 premiers mois de 2020 ayant réservé une bonne surprise. La banque privée suisse a indiqué que l'activité de ses clients avait fortement progressé et entraîné une amélioration significative de sa rentabilité. Sa marge brute a augmenté à 95 points de base des encours sur la période. Elle a été particulièrement élevée en mars et a dépassé chaque mois le niveau de 82 points enregistré en 2019. Le consensus s'élevait à seulement 84 points de base des encours.La marge ajustée avant impôts est de 35 points de base de l'actif sous gestion contre 22 points sur l'ensemble de l'année dernière.Elle a bénéficié d'un nette amélioration de son coefficient d'exploitation grâce à son programme d'économies de l'année. Cet indicateur de performance d'une banque est tombé à 64% contre 71% sur l'ensemble de 2019. Julius Baer avait annoncé vouloir début février réduire ses coûts de 200 millions de francs suisses.Réagissant à cette publication, UBS prévoit une révision à la hausse du consensus.La banque privée suisse a connu une baisse de 8% de ses actifs sous gestion à 392 milliards de francs suisses à fin avril les effets de marchés et de change négatifs ont plus que compensé la collecte. L'encours est conforme aux attentes. Le taux de croissance annualisé de la collecte a dépassé les 2% grâce à ses clients domiciliés en Europe."Nous sommes heureux de pouvoir annoncer un bon début d'année, même s'il est clairement trop tôt pour évaluer avec certitude l'impact de la crise Covid-19 sur l'économie mondiale, les marchés financiers et les résultats de Julius Baer pour le reste de l'année 2020 " a déclaré son Directeur général, Philipp Rickenbacher.Son établissement affiche un ratio de fonds propres durs de 13,8% fin avril, en repli de 20 points de base depuis la fin 2019.