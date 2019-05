Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Julius Baer recule de 0,95% à 40,75 francs suisse à la suite d’un point d’activité mitigée. Sur les quatre premier mois de l'année, les actifs sous gestion de la banque privée suisse ont atteint un niveau record de 427 milliards de francs suisses, soit une augmentation de 12% depuis le 31 décembre. Cette augmentation résulte d'importants effets positifs de marché et de change, de la première consolidation de NSC Asesores au Mexique, mais aussi de la collecte." Après un début d'année en demi-teinte, la croissance de l'afflux d'argent frais s'est accélérée vers la fin de la période, se traduisant par un taux de croissance de 3% (annualisé) ", a précisé Julius Baer.La marge brute, une mesure de rentabilité de l'activité de gestion d'actifs, est ressortie à 82 points de base. Elle avait atteint 93 points sur la même période un an plus tôt. La marge brute s'est cependant améliorée par rapport au second semestre : 80 points de base. UBS juge cependant que ce niveau de marge brute est plutôt faible.Julius Baer a également fait état d'un coefficient d'exploitation inférieur à 73% contre 74,3% sur les six premiers mois de 2018.Le groupe a précisé que son plan de réduction des coûts est sur la bonne voie, mais n'a pas encore fait sentir ses effets. 100 millions de francs suisses d'économies sont prévues. Elles sont attendues à partir du second semestre. Julius Baer va enregistrer des charges de restructuration 17 millions de francs suisses en 2019, dont 11 millions ont déjà été pris en compte dans le coefficient d'exploitation des quatre premiers mois.S'agissant de sa solidité financière, la banque privée suisse affiche un ratio de fonds propres durs de 13,1%, en amélioration de 30 points de base sur le trimestre.