L’introduction en Bourse la plus importante de ces dix dernières années sur la place de Londres est une véritable déroute. En effet, l’action Deliveroo a chuté jusqu’à 30 % à 271 pence en début de séance, avant de limiter quelque peu les dégâts. Une déception qui s’explique par les doutes de certains investisseurs concernant la viabilité du modèle économique, une structure du capital verrouillée par le fondateur et les polémiques entourant les conditions de travail de ses livreurs.



Lors de son introduction en Bourse, Deliveroo a levé 1 milliard de livres sterling, avec un prix de 390 pence par action, soit le bas de la dernière fourchette communiquée (entre 390 et 410 pence par action). A ce prix, le groupe était valorisé 7,6 milliards de livres sterling.



Le concurrent d'Uber Eats et Just Eat possède deux catégories d'actions : les titres A qui sont cotés, et les titres B, qui sont détenus exclusivement par Will Shu, le fondateur et directeur général du groupe. Les titres B disposent de droits de vote renforcés. Cette structure durera 3 ans à compter de l'introduction en Bourse, avant que les actions B soient automatiquement converties en actions A.



Créé en 2013, à Londres, le groupe est aujourd'hui présent dans 800 villes, travaille avec 115 000 restaurants et épiceries, et compte 100 000 livreurs.



En 2020, Deliveroo a fait partie des gagnants de la pandémie de Covid-19. Les mesures de confinement ont en effet incité les gens à se faire livrer leur repas à domicile. Dans ce contexte, les commandes passées sur sa plateforme ont bondi de 64% à 4,1 milliards de livres sterling. En parallèle, Deliveroo a réduit sa perte nette à 223,7 millions de livres, contre un déficit de 317,3 millions de livres en 2019. Ces comptes structurellement dans le rouge suscitent néanmoins des interrogations.



En amont de son IPO, Deliveroo avait signifié qu'il entendait verser à ses livreurs les plus actifs (environ 36 000) une prime comprise entre 200 et 10 000 livres sterling. Cela représentera un montant total de 16 millions de livres sterling. Si le groupe veut remercier ses livreurs pour leur dur labeur, il cherche aussi à redorer l'image d'un secteur où les travailleurs sont indépendants et ne bénéficient donc pas des mêmes avantages sociaux que les salariés. Mais, la route semble encore longue...