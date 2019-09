Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ferretti a obtenu le feu vert pour son introduction en Bourse (IPO) à Milan d’ici la fin octobre. Le constructeur italien de yachts envisage de placer près de 30% de son capital. L’opération consistera en une émission d’actions nouvelles et en cession de titres détenus par des actionnaires actuels (Ferretti International Holding et F Investments). Ferretti vise un prix par titre compris entre 2,5 et 3,7 euros, correspondant à une capitalisation comprise entre 727 millions d’euros et 1,076 milliard d’euros.Lors de son exercice décalé 2018, Ferretti a publié un bénéfice net de 31 millions d'euros, un Ebitda ajusté de 53 millions d'euros et des revenus de 669 millions d'euros. Sur les six premiers mois de son exercice 2019, Ferretti a publié un Ebitda ajusté de 30 millions d'euros et des revenus de 332 millions d'euros.Fondé en 1968, le groupe se dit présent dans 70 pays vis un réseau d'une soixantaine de concessionnaires.Le groupe dispose d'un portefeuille de 8 marques ( Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, mais également Mochi Craft, CRN, Custom Line et Wally) et de 43 modèles de bateaux.Sur la période 2014-2018, le groupe a lancé 33 nouveaux modèles qui ont représenté environ 90 % du chiffre d'affaires en 2018.En 2012, le groupe chinois SHIG-Weichai, avait acquis 75% du capital du groupe Ferretti. Au terme de l'IPO, Weichai demeurera d'ailleurs l'actionnaire principal de Ferretti." De 2019 à 2021, nous visons à produire 27 nouveaux modèles d'une longueur moyenne de 97,3 pieds ", avait déclaré Alberto Galassi, le directeur général de Ferretti, en avril dernier.