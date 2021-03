La valeur du jour en Europe - Le London Stock Exchange en queue du FTSE 100, l'intégration de Refinitiv jugée trop onéreuse

L'action du London Stock Exchange (LSEG) chute de 12,26% à 8 325 pence, les investisseurs sanctionnant des dépenses plus élevées que prévu pour intégrer le spécialiste des données Refinitiv. Le rachat de ce dernier pour 27 milliards de dollars a été finalisé en début d'année. La Bourse de Londres prévoit 1 milliard de livres d'investissements en 2021, dont 150 millions de dépenses opérationnelles, dans ses programmes de croissance et pour réaliser des synergies.





En 2020, le profit d'exploitation ajusté du groupe a augmenté de 5% à 1,12 milliard de livres et l'Ebitda ajusté a progressé de 5% à 1,33 milliard. La marge d'Ebitda a atteint 54,4%.



Les revenus du LSEG sont en hausse de 3% à 2,124 milliards de livres. Ils ont bénéficié du dynamisme de ses métiers post-trade, comprenant en particulier la chambre de compensation, LCH. Leurs revenus ont augmenté de 7% à 751 millions de livres sterling.



Evoquant le rachat Refinitiv, le Directeur général du LSEG, David Schwimmer, a déclaré à son propos : " Même s'il n'en est qu'à ses débuts, le travail que nous avons accompli jusqu'à présent confirme la qualité de l'entreprise et l'étendue des opportunités pour le groupe, alors que nous nous concentrons sur l'intégration et la fourniture des avantages stratégiques et financiers de la transaction à nos clients, actionnaires et autres parties prenantes. "



Le regroupement de Refinitiv et des activités d'informations du groupe, qui comprend notamment les indices, entraînera la création d'une nouvelle division Données & Analyses. Elle a généré un chiffre d'affaires de 4,675 milliards de livres en 2020, soit près de 70% des revenus du groupe.



La Bourse de Londres a proposé un dividende final de 51,7 pence par action, ce qui représente une augmentation de 7% du dividende annuel de 75,0 pence par action, ce qui reflétant les bonnes performances du nouveau groupe et sa confiance dans ses perspectives.



Le LSEG s'est dit confiant dans l'atteinte de ses objectifs. Le concurrent d'Euronext vise une croissance annuelle moyenne des revenus de 5% à 7% entre 2020 et 2023. Il cible également une marge d'Ebitda ajusté de 50% à moyen terme.



Le LSEG prévoit par ailleurs de réduire son taux d'endettement entre 1 et 2 d'ici 24 mois. Il est actuellement inférieur à 3 pro forma du rachat de Refinitif et en prenant en compte la cession de Borsa Italiana.



L'impact relutif du rachat de Refinitf sur le bénéfice par action devrait être supérieur à 30% au bout d'un an et il augmenterait les années suivantes.