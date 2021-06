La valeur du jour en Europe MADE.COM rate lui aussi son introduction en bourse

Alors que son concurrent Vente-Unique.com réalise une bonne séance grâce à ses très bons résultats semestriels, le spécialiste de la vente en ligne de biens d'ameublement rate ses débuts à la bourse de Londres. Le britannique perd en effet 7,56% à 184,88 pence pur son premier jour de cotation, dans un contexte peu favorable aux introductions en bourse. Bien que celles-ci se soient multipliées ces derniers mois en Europe, la forte valorisation des actifs incite les investisseurs à se montrer très prudents dans leurs choix d'investissements.



La semaine passée, le français Believe, spécialisé dans l'accompagnement numérique d'artistes et de labels indépendants, avait lui aussi fait les frais de cette prudence, chutant de 17,7% pour son premier jour sur le marché d'Euronext Paris. Quelques jours auparavant, c'était Parts Holding Europe (PHE) qui avait décidé de retirer son projet d'introduction en bourse, mettant en avant des conditions de marchés défavorables aux Etats-Unis et en Europe.



Made.com a annoncé ce matin un prix d'introduction de 200 pence, valorisation le groupe à 775,3 millions de livres sterling. L'offre totale proposée par cette IPO est donc de 193,8 millions de livres, comprenant 50 millions d'actions nouvelles à émettre par la société, pour un produit brut de 100 millions de livres sterling, ainsi que 46,9 millions d'actions existantes à vendre par les actionnaires existants.



De plus, l'offre comporte une option de surallocation de 14,5 millions d'actions supplémentaires. Si cette option était exercée, le nombre total d'actions proposé serait alors de 111,5 millions, représentant 29% du capital social émis de la société au moment de l'admission.



En 2020, le site de vente de meubles a réalisé un chiffre d'affaires brut de 247,3 millions de livres (+16,8%), dont 48% en Europe Continentale, et a comptabilisé 1,1 millions de clients. D'ici 2025, le groupe vise un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,2 milliard de livres d'ici à la fin de 2025 et une marge d'Ebitda ajusté à moyen terme de l'ordre de 10% ("low teens").