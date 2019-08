La valeur du jour en Europe - MICRO FOCUS: lourde sanction après son profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Micro Focus flanche de 28,13% à 1118 pence à la Bourse de Londres dans le sillage d’un avertissement sur les résultats. Sur l’exercice clos fin octobre 2019, l’éditeur de logiciels ne prévoit plus d’atteindre son objectif de revenus en décroissance de 4% à 6%. Ils sont désormais anticipés en repli de 6% à 8%. Micro Focus a mis en cause des problèmes d’exécution au niveau de ses forces de ventes, dont les effets négatifs ont été amplifiés par la détérioration de l’environnement macroéconomique.Cette dernière évolution a entraîné une plus grande prudence de la part des clients et un allongement du cycle des prises de décision.Dans ce contexte, Micro Focus va accélérer la revue stratégique de ses opérations. L'éditeur de logiciels examinera " un éventail d'alternatives stratégiques, opérationnelles et financières ".Selon JPMorgan, l'impact négatif sur l'Ebita sera au pire de 7%.