La valeur du jour en Europe NESTLE : un savoureux début d'année

Nestlé est en hausse de 2,39% à 107,20 francs suisses, soutenu par un chiffre d'affaires trimestriel robuste. Au mois de mars, le numéro un mondial de l'agro-alimentaire, a, sans surprise, bénéficié de la "peur de manquer" des ménages déclenchée par les mesures de confinement. Bien sûr, cette situation exceptionnelle se normalisera au deuxième trimestre : les stocks devront être consommés et les garde-manger ne sont pas extensibles. Il n'empêche, "ce qui est pris n'est plus à prendre", un dicton valable aussi bien dans les rayons des grandes surfaces que dans les comptes de résultat.Sur les trois premiers mois de l'année, Nestlé a réalisé un chiffre d'affaires de 20,812 milliards de francs suisses.La croissance organique a atteint 4,3%, soit 130 points de base au-dessus du consensus.La croissance organique a été soutenue par une forte dynamique aux Amériques et dans la Zone Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord. La Zone Asie, Océanie et Afrique subsaharienne a affiché une croissance négative, en raison principalement d'une baisse des ventes à deux chiffres en Chine.La croissance organique s'est établie à 7,4% dans les marchés développés, entièrement due à la croissance interne réelle. La croissance dans les marchés émergents s'est élevée à 0,5%.Par catégorie de produits, les produits pour animaux de compagnie Purina et leurs marques haut de gamme Purina Pro Plan et Purina ONE ont été les plus grands contributeurs à la croissance.Les plats préparés et les produits pour cuisiner ont affiché une croissance élevée à un chiffre, toutes les marques étant en progression.Le café a connu une bonne dynamique, alimentée par la demande de produits Starbucks, Nespresso et Nescafé. Nestlé Health Science a enregistré une croissance à deux chiffres, qui reflète la demande élevée en produits grand public et de nutrition médicale.Etant donné que le groupe ne peut pas anticiper l'impact global du Covid-19, il maintient pour l'instant ses prévisions initiales pour l'année 2020.Nestlé prévoit une amélioration continue de la croissance organique des ventes et de la marge opérationnelle courante récurrente. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont prévus à la hausse.