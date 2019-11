La valeur du jour en Europe NOVO NORDISK soutenu par le diabète et l'obésité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Novo Nordisk gagne 0,55% à 367,85 couronnes danoises après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes grâce à la demande pour ses traitements contre le diabète et l'obésité. Sur la période de trois mois close fin décembre, le laboratoire danois a réalisé un bénéfice net en hausse de 12,7% à 10,19 milliards de couronnes danoises (1,52 milliard de dollars). Les analystes tablaient en moyenne sur 9,86 milliards de couronnes. Les ventes ont grimpé de 9,1% à 30,28 milliards de couronnes. Le consensus les donnait à 30,39 milliards.Dans son communiqué, le concurrent de Sanofi a salué sa performance de ses ventes dans le diabète et l'obésité, mais reconnu que ses marges étaient sous pression en raison des faibles marges dégagées sur l'insuline et de la faiblesse des prix aux Etats-Unis.Pour 2019, le groupe table sur une croissance à taux de change constant comprise entre 5% et 6%, contre entre 4% et 6% auparavant. Il vise toujours une croissance à données publiées trois points de pourcentage au-dessus de cette fourchette.Le résultat opérationnel devrait, lui, progresser comme prévu de 4% à 6% en organique et d'environ 5 points de plus en pourcentage à données publiées.