La valeur du jour en Europe - OSRAM : les organes de direction en faveur du rachat par Bain Capital et Carlyle

Osram Licht progresse encore de 1,97% à 33,14 euros. Le Directoire et le Conseil de Surveillance de l’ancienne filiale de Siemens spécialisée dans la production de lampes ont en effet décidé de soutenir l’offre de rachat du consortium financier formé par Bain Capital et Carlyle. Les sociétés de capital-investissement proposent 35 euros par titre, valorisant la cible 3,4 milliards d'euros. Le prix d'introduction d'Osram Licht en juillet 2013 avait été fixé à 24 euros.Au plus haut de sa vie boursière, Osram Licht s'est rapproché des 80 euros par action, mais la société est actuellement pénalisée par le recul des ventes d'automobiles."Bain et Carlyle sont les bons partenaires pour Osram au bon moment ", a déclaré Olaf Berlien, Directeur général d'Osram. "Ils soutiennent notre stratégie et facilitent notre croissance. Tous deux s'engagent envers nos employés et offrent aux actionnaires une prime attrayante ".L'offre est conditionnée à l'obtention de 70% des titres d'Osram." Nous pensons que le risque que des inquiétudes s'agissant de la concurrence ou de la sécurité nationale fassent obstacle à l'accord est faible, et considérons l'acquisition réussie de Lumileds par Apollo comme un précédent ", a réagi Berenberg. Il note également qu'Osram compte plusieurs actionnaires importants, qui peuvent ou non apporter leurs actions.