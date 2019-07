La valeur du jour en Europe - OSRAM pourrait faire ses adieux à la Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Introduit en Bourse il y a près de six ans, Osram Licht pourrait bientôt dire au revoir à la cote. L’ancienne filiale de Siemens spécialisée dans la production de lampes a en effet confirmé avoir reçu une offre ferme de rachat du consortium financier formé par Bain Capital et Carlyle. Cette confirmation entraine une progression de l’action de 2,23% à 32,97 euros alors que les sociétés de capital-investissement proposent 35 euros par titre. Osram est ainsi valorisé près de 3,4 milliards d'euros.Le prix d'introduction d'Osram Licht en juillet 2013 avait été fixé à 24 euros. Au plus haut de sa vie boursière, Osram Licht s'est rapproché des 80 euros par action, mais la société est actuellement pénalisée par le recul des ventes d'automobiles.Hier l'action a clôturé en progression de 11,51% à 32,25 euros, Reuters ayant révélé que le conseil de surveillance d'Osram avait été convoqué pour étudier l'offre des fonds de private equity. En février, le groupe allemand avait informé le marché que Bain Capital et Carlyle envisageaient de racheter la société.Le prix par action proposé représente une prime d'environ 10% par rapport au prix de l'action lorsque la première rumeur est apparue en novembre 2018, fait remarquer Morgan Stanley." Les organes de décision responsables discuteront de cette offre et prendront une décision à ce sujet sous peu ", a précisé aujourd'hui l'ancienne filiale de Siemens spécialisée dans la production de lampes.