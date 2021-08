La valeur du jour en Europe Pirelli domine la bourse de Milan après le relèvement de ses objectifs

Pirelli domine l'indice milanais FTSE MIB en progressant de 3,74% à 5,27 euros, dans la foulée de résultats en nette amélioration et de perspectives revues à la hausse. Le fabricant de pneumatiques table en effet sur un chiffre d'affaires de 5 à 5,1 milliards d'euros en 2021, contre une précédente estimation de 4,7 à 4,8 milliards d'euros, ainsi que sur une marge d'Ebit ajusté de 15% à 15,5% (contre 14% à 15% auparavant). Selon Jefferies, ce relèvement "implique une hausse de 6 %/40 points de base par rapport au consensus".



Les prévisions reposent sur une hypothèse inchangée d'une croissance de 10% du marché des pneus automobiles. Le groupe italien table en particulier sur une croissance de 15% (+2 points par rapport aux objectifs précédents) du marché du 18 pouces et plus, qui devrait être tiré par le canal du Remplacement (+18% par rapport aux prévisions initiales +12%).



En revanche, le groupe est plus prudent pour l'Equipement d'Origine (Original Equipment), la pénurie de semi-conducteurs ayant conduit à une grande prudence dans les projections de la demande (+10% de croissance attendue, -5 points de base par rapport aux prévisions initiales).



Concernant ses résultats, Pirelli a fait état d'un bénéfice de 89,4 millions d'euros au second trimestre 2021, après une perte de 140,2 millions à la même époque l'an passé du fait de l'épidémie de covid-19. L'Ebit ajusté s'élève quant à lui à 208,6 millions d'euros (-74,4 millions l'an passé), représentant une marge de 15,8%, soit respectivement 12% et 110 points de base au-dessus du consensus.



Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 72,6% à 1,32 milliard d'euros, pour un consensus de 1,251 milliard, avec des volumes en hausse de 69,9% sur un an, dont +74% pour le marché du 18 pouces et plus. Pirelli a également bénéficié de l'amélioration séquentielle du rapport prix/mix produits (+4% du fait des augmentations de prix suite à la hausse des coûts des matières premières) et de sa gestion des coûts.



Les analystes ont unanimement salué cette publication ce matin, considérant qu'elle a dépassé toutes les attentes. Deutsche Bank a ainsi relevé son objectif de cours de 5 à 5,5 euros, maintenant sa recommandation à Conserver. La banque explique que "le positionnement de Pirelli en tant que marque haut de gamme et son exposition aux marchés à forte valeur-ajoutée sont clairement payants".



"Pirelli, acteur premium, est, à tort selon nous, encore trop faiblement valorisé dans le secteur des pneumaticiens", a déclaré pour sa part Invest Securities, qui a réitéré son opinion d'Achat avec un objectif de cours de 5,9 euros. Les nouvelles prévisions "laissent un bon espoir de voir le groupe toucher nos estimations qui étaient déjà dans le hauts de fourchettes des objectifs avant ce relèvement. Nos estimations 2021/23e sont ainsi maintenues avec une marge de sécurité".