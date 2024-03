La valeur du jour en Europe - Porsche dépasse les attentes au 4e trimestre

Le 12 mars 2024 à 15:12

Porsche (+3,80% à 83,62 euros) est en hausse ce mardi après la présentation de résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice opérationnel atteint 1,78 milliards d’euros, quelque 10% au-dessus du consensus des analystes, pour un chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 10,4 milliards, lui aussi nettement au-dessus des attentes. HSBC juge cependant "léger" l’objectif de marge pour 2024, entre 15 et 17% alors qu’il était attendu au-dessus de 17%, après 17,1% au quatrième trimestre 2023.



" 2024 sera une année de lancements de produits pour Porsche", annonce le patron Oliver Blume, "plus que n'importe quelle autre". "Nous présenterons une variété de voitures de sport exaltantes sur la route, elles raviront nos clients du monde entier. Cela nous mettra le vent en poupe pour les années à venir", précise Oliver Blume.



"À moyen terme, nous restons fidèles à notre prévision d'un rendement opérationnel sur les ventes de l'ordre de 17% à 19%" déclare le directeur financier, Lutz Meschke. "Et, à long terme, nous visons une rentabilité opérationnelle sur les ventes du groupe supérieure à 20%".



Conformément à la politique de dividende actuelle, le directoire et le conseil de surveillance de l'assemblée générale proposeront le versement d'un dividende de 2,1 milliards d'euros au titre de l'exercice 2023", annonce le constructeur dans son communiqué. Cela représente 40% du bénéfice net après impôt et 2,30 euros par action ordinaire.



"Dans la perspective de la transformation de la société et des tendances à long terme de la demande des clients, Porsche accélère le développement de la mobilité électrique avec le même engagement que jamais ", ajoute le constructeur. " Le 718 tout électrique est prévu pour le milieu de la décennie " et " sera suivi du Cayenne tout électrique".



HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours de 98 euros.