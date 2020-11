La valeur du jour en Europe RSA INSURANCE racheté 7,2 milliards de livres, la fin d'une histoire de plus de 300 ans

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

RSA Insurance s'envole au London Stock Exchange, et fait même partie des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100, gagnant 3,96% à 672,60 pence. L'assureur britannique, dont l'origine remonte à 1706, a annoncé ce matin qu'il avait accueilli favorablement l'offre de rachat d'un consortium composé du canadien Intact Financial Corporation et du danois Tryg, tous deux des acteurs incontournables de l'assurance dans leurs pays respectifs. Une acquisition qui devrait en appeler d'autres, encouragées par le contexte de taux bas.Le président de RSA, Martin Scicluna, a déclaré que l'offre reflétait "la force et la performance offertes par RSA au cours d'une période difficile pour notre industrie, représentant une prime en espèces significative".Selon les termes de l'accord, le rachat porte sur l'intégralité du capital du britannique, pour un prix de 685 pence par action, soit une prime de 51% par rapport au cours de clôture du 4 novembre, la veille de la formulation de l'offre de rachat. Cela porte le montant total de la transaction à 7,2 milliards de livres sterling, dont 3 milliards versés par Intact et 4,2 milliards par Tryg. Sans compter le dividende de 8 pence annoncé le 15 septembre et payable en décembre.Intact, via sa filiale Bidco, prendra ainsi le contrôle des opérations britanniques, canadiennes et internationales de RSA, et Tryg, les activités suédoises et norvégiennes. Les deux acquéreurs co-détiendront à 50/50 les opérations danoises.Les acteurs concernés espèrent que l'opération sera bouclée d'ici la fin du premier semestre 2021.Une opération qui, par ailleurs, a reçu l'approbation du principal actionnaire de RSA, le fonds activiste Cevian Capital, qui a déclaré cette offre était "une bonne nouvelle pour l'ensemble des parties prenantes de RSA".Intact, le plus gros assureur dommage au Canada, espère que cette transaction lui permettra de voir ses primes annuelles souscrites passer d'environ 12 milliards de dollars canadiens à environ 20 milliards, et d'augmenter sa part de marché sur son marché domestique de 17% à 22%.De son côté, Tryg escompte bien devenir le plus grand assureur IARD de Scandinavie, avec une base de primes d'environ 32 milliards de couronnes danoises, soit une hausse de 46% par rapport à ses revenus de primes actuels, et un actif total d'environ 99 milliards de couronnes.A noter enfin qu'en 2015, Zurich Re avait déjà tenté une approche pour acquérir RSA Insurance pour 5,6 milliards de livres, mais le suisse avait dû faire marche arrière pour se concentrer sur le recouvrement des pertes subies à la suite d'explosions survenues à l'époque en Chine.Au Royaume-Uni, la consolidation du secteur de l'assurance est une réalité depuis de nombreuse années, puisque des acteurs comme Catlin, Amlin ou encore Hardy ont été rachetés il y a de cela plusieurs années. Un des derniers exemples fut l'acquisition cette année de Hastings par le sud-africain Rand Merchant International et le finlandais Sampo pour 1,7 milliard de livres.