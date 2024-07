La valeur du jour en Europe Rentokil soutenu par UBS

Rentokil progresse de 0,80% à 464,90 pence à la Bourse londonienne. Le spécialiste britannique dans les services d'hygiène pour les entreprises et les administrations a fait l'objet d'un relèvement de recommandation de la part d'UBS, qui est passé à Neutre sur la valeur. L'objectif de cours est passé de 395 à 480 pence. Si les pressions demeurent, il est temps d'envisager de nouvelles options à la hausse, estime le broker.



L'intermédiaire financier continue cependant à voir des risques pour la réalisation des objectifs à moyen terme. "Nous voyons toujours un risque de baisse des bénéfices, les estimations d'UBS étant inférieures de 1 à 8 % au consensus",



"L'exercice 2025 semble tendu compte tenu des perturbations liées à l'intégration de Terminix, de la concurrence intense et de l'évolution de l'économie", ajoute-t-il.



Par ailleurs, ses "estimations de BPA augmentent de +1-2% sur des changements mineurs et ses prévisions de free cash-flow de +0-4% grâce à des coûts de restructuration plus faibles.



Courant juin, on apprenait la participation supplémentaire dans Renkotil du fonds activiste Trian, appartenant milliardaire américain Nelson Peltz. Ce dernier est ainsi l'un des 10 premiers actionnaires du géant britannique spécialisé dans les services de lutte contre les nuisibles et l'hygiène.



Rentokil avait publié début mars un bénéfice annuel de 381 millions de livres (452 millions d'euros), en hausse de 64% sur un an et annoncé une hausse de 15% de son dividende au titre de 2023, tout en déplorant une croissance plus faible de son activité en Amérique du Nord.