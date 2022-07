La valeur du jour en Europe - SAS bat de l'aile

SAS chute de 6,5% à 0,57 couronne suédoise alors que les nuages s'accumulent au-dessus de la tête du principal pavillon aérien scandinave. Ce dernier vient de demander à bénéficier du régime des faillites aux États-Unis, plus connu sous le nom de "Chapter 11". Anko van der Werff, président et directeur général de SAS, a décrit la situation comme critique.



La société est en pourparlers avec ses créanciers pour convertir en actions 20 milliards de couronnes suédoises (1,9 milliard de dollars) de dettes en cours et de billets hybrides, et pour lever des fonds supplémentaires pour environ 1 milliard de dollars.



Déjà fragilisée par la pandémie, SAS a échoué le 4 juillet à parvenir à un accord avec ses pilotes concernant les salaires. Elle a prévenu qu'une nouvelle grève des pilotes mettrait en péril l'avenir de la compagnie et entraînerait de graves perturbations du trafic aérien en Europe pendant les vacances d'été.



Le 21 juin, le Parlement suédois avait par ailleurs approuvé une proposition du gouvernement visant à permettre à SAS de convertir la dette contractée auprès de l'Etat en actions dans le cadre d'un processus visant à éviter la faillite à la compagnie aérienne en difficulté.



Le transporteur aérien prévoit d'achever son processus de "Chapter 11" supervisé par le tribunal aux États-Unis dans 9 à 12 mois.