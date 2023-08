La valeur du jour en Europe - Suse s'envole suite à une OPA lancée par son actionnaire EQT Private Equity

Aujourd'hui à 11:02 Partager

Suse, société allemande appartenant au fonds d'investissement EQT Partners et leader mondial des solutions d'entreprise open source, bondit de près de 60% à 15,34 euros à la Bourse de Francfort. Cette envolée boursière fait suite à l'annonce de son actionnaire majoritaire, Marcel LUX III SARL (Marcel) qui envisage de privatiser cette société en la retirant de la Bourse de Francfort. Ce retrait se fera par le biais d'une fusion avec une entité luxembourgeoise non cotée en bourse et ayant la forme juridique d'une société anonyme.



Marcel est une société holding légalement contrôlée par des entités du fonds EQT VIII (dénommée aussi EQT Private Equity), qui sont à leur tour gérées et légalement contrôlées par des sociétés affiliées à EQT AB (dont le siège social se trouve à Stockholm, en Suède). Elle détient environ 79% des actions de SUSE.



EQT Private Equity a annoncé hier son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire aux autres actionnaires de Suse pour acheter leurs actions avant la radiation de la cote.



Le prix de l'offre par action Suse à payer par Marcel sera de 16 euros moins le montant brut par action Suse d'un dividende intérimaire à payer par Suse à tous les actionnaires. Le prix de 16 euros représente une prime d'environ 67% par rapport au prix de clôture de l'action XETRA (plateforme d'échanges de titres financiers basée à Francfort) de 9,605 euros le 17 août 2023.



Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Suse " soutiennent l'opportunité stratégique que représente le retrait de la société de la cote, car cela permettra à Suse de se concentrer pleinement sur ses priorités opérationnelles et sur l'exécution de sa stratégie à long terme ", explique le groupe dans un communiqué publié hier.



Suse a conclu un accord-cadre de transaction (TFA) avec Marcel afin de faciliter la transaction, notamment par le versement d'un dividende intérimaire. Le dividende intérimaire sera versé à tous les actionnaires avant le règlement de l'offre et permettra à Marcel de financer son achat d'actions Suse dans le cadre de l'offre et certains coûts de transaction qu'elle a encourus.



Le montant du dividende intérimaire (et donc le prix de l'offre) ne sera déterminé qu'après la fin de la période d'acceptation, sur la base du taux d'acceptation de l'offre.