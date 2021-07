La valeur du jour en Europe - UBS aide le secteur bancaire à rebondir grâce à sa bonne performance trimestrielle

UBS (+3,86% à 13,865 euros) affiche aisément la plus forte hausse de l'indice suisse, SMI, galvanisé par des résultats bien meilleurs que prévu. Ils favorisent le rebond des valeurs bancaires européennes en dépit de taux à 10 ans toujours sous pression. Les comptes de la banque helvétique ont été soutenus par la bonne performance de ses activités de gestion de fortune tandis que la banque d'investissement est loin d'avoir démérité, bien au contraire. Outre des revenus dynamiques, la concurrente de Credit Suisse récolte aussi les fruits d'une bonne gestion des coûts.



Au deuxième trimestre, le bénéfice net part du groupe a flambé de 63% à 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros), à comparer avec un consensus Bloomberg s'élevant à 1,3 milliard de dollars. Les revenus du groupe ont pour leur part progressé de 21% à 8,98 milliards de dollars.



Le résultat opérationnel avant impôts a augmenté de 64% à 2,59 milliards de dollars. Les provisions pour pertes sur crédit ont atteint seulement 80 millions de dollars contre 270 millions un an auparavant.



UBS a profité du dynamisme de son activité de gestion de fortune (Global Wealth Management), dont le bénéfice imposable a progressé de 47% à 1,29 milliard de dollars de dollars alors que les analystes anticipaient 1,18 milliard de dollars.



Les actifs sous gestion ont augmenté de 25% à 3 200 milliards de dollars. Outre un effet de marché positif, UBS a enregistré une collecte de 25 milliards de dollars.



Ses activités de banque d'investissement se sont aussi distinguées, avec un profit imposable en augmentation de 9% à 668 millions de dollars. Le consensus s'élevait à 414,1 millions de dollars. Les analystes mettent en avant sa bonne performance dans les métiers de conseil et pour les marchés primaires actions et obligations.



La banque a fini le trimestre avec un ratio de fonds propres durs de 14,5%, bien supérieur à l'objectif de 13%.



S'agissant de ses perspectives, UBS a déclaré : " Nous prévoyons que nos revenus du troisième trimestre de 2021 soient influencés par des facteurs saisonniers, tels que des niveaux d'activité des clients plus faibles par rapport au deuxième trimestre de 2021" .



Avant d'ajouter : " La hausse des prix des actifs devrait avoir un effet positif sur les revenus de commissions récurrentes dans nos activités de collecte d'actifs. Cependant, l'incertitude persistante concernant l'environnement et la reprise économique pourrait affecter à la fois les prix des actifs et les niveaux d'activité des clients ".