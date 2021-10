Le coup d’envoi a enfin été donné. Volvo Cars, détenu par le groupe chinois Geely, a annoncé aujourd’hui son intention de faire son entrée sur la Bourse Stockholm d’ici la fin de l’année. Ce devrait être l’une des plus importantes introductions en Bourse (« IPO ») de l’année sur le Vieux Continent. L’opération devrait consister en l’émission de nouvelles actions pour lever un produit brut d’environ 25 milliards de couronnes suédoises (environ 2,5 milliards d'euros) et une potentielle vente d'actions de Geely. Ce dernier restera toutefois l’actionnaire majoritaire au terme de l’IPO.



En parallèle, les actionnaires institutionnels AMF et Folksam demeureront également au capital de Volvo Cars.



S'agissant de la valorisation du constructeur automobile suédois, de plus amples informations seront communiquées dans les semaines à venir. Pour sa part, le Wall Street Journal avance le chiffre de 25 milliards de dollars, ce qui placerait Volvo Cars devant Renault (plus de 10 milliards de dollars), mais loin derrière Stellantis (environ 60 milliards de dollars), ou encore Volkswagen (environ 91 milliards de dollars).



Créé en 1927 et basé à Göteborg, Volvo Cars a réalisé un spectaculaire redressement depuis son rachat en 2010 par Geely auprès de Ford.



Lors du premier semestre 2021, Volvo Cars a réalisé un chiffre d'affaires de 141 milliards de couronnes (environ 13,9 milliards d'euros), une marge d'Ebit de 9,4% et un bénéfice net de 9,6 milliards de couronnes (environ 950 millions d'euros). En parallèle, le groupe a écoulé plus de 380 000 véhicules.



" La décision de procéder à une introduction en Bourse contribuera à renforcer notre marque et à accélérer notre stratégie de transformation (…) ", a déclaré Håkan Samuelsson, le directeur général de Volvo Cars, en ajoutant que " l'entreprise sera ainsi en mesure d'assurer une croissance continue des volumes, des revenus et de la rentabilité ".