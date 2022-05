La variole du singe peut être contenue si nous agissons maintenant, selon l'OMS

Un haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que la priorité doit être de contenir la variole du singe dans les pays non endémiques, affirmant que cela peut être réalisé par une action rapide.

Le monkeypox, typiquement une infection virale bénigne, est endémique dans les pays africains mais sa propagation dans les pays non endémiques comme en Europe et aux Etats-Unis a suscité des inquiétudes. Jusqu'à présent, on compte plus de 200 pays confirmés ou suspects dans une vingtaine de cas où le virus ne circulait pas auparavant.

"Nous pensons que si nous mettons en place les bonnes mesures maintenant, nous pouvons le contenir facilement", a déclaré Sylvie Briand, directrice de l'OMS pour la préparation au risque infectieux mondial, lors d'un briefing technique aux États membres à l'occasion de l'assemblée annuelle de l'agence sanitaire des Nations unies.

Elle a souligné qu'il existait une fenêtre d'opportunité pour empêcher une plus grande propagation, en exhortant le grand public à ne pas s'inquiéter car la transmission est beaucoup plus lente que celle d'autres virus tels que le coronavirus.

Les responsables de l'OMS ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une vaccination de masse à l'heure actuelle, mais à une vaccination ciblée, lorsqu'elle est disponible, pour les contacts proches des personnes infectées.

"L'investigation des cas, la recherche des contacts, l'isolement à domicile seront vos meilleurs paris", a déclaré Rosamund Lewis, chef du secrétariat de la variole de l'OMS, qui fait partie du programme d'urgence de l'OMS. (Reportage de Mrinalika Roy et Emma Farge)