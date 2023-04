La vente aux enchères de First Republic est en cours, et l'accord devrait être conclu d'ici dimanche -sources

Aujourd'hui à 20:01 Partager

Des banques telles que Citizens Financial Group Inc, PNC Financial Services Group et JPMorgan Chase & Co font partie de la demi-douzaine de candidats à l'achat de First Republic Bank dans le cadre d'une procédure de vente aux enchères menée par les autorités de régulation américaines, selon des sources familières de l'affaire.

Guggenheim Securities conseille la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) sur le processus de vente, ont déclaré deux sources au fait du dossier. Le processus a démarré cette semaine, après que le créancier qui a été emporté par la crise bancaire le mois dernier n'a pas réussi à trouver un accord sans l'aide du gouvernement, ont déclaré trois des sources au fait de la situation. Les soumissionnaires ont été invités à présenter des offres non contraignantes d'ici vendredi et étudient les comptes de la banque pendant le week-end, a déclaré l'une des sources. Un accord devrait être annoncé dimanche soir avant l'ouverture des marchés asiatiques, et l'autorité de régulation devrait également saisir le créancier en difficulté en temps utile, ont déclaré trois des sources. La FDIC, Guggenheim et les banques se sont refusées à tout commentaire. First Republic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.