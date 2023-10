Le rendement de l'obligation d'État allemande à 10 ans a peu changé mardi, restant proche de son plus haut niveau en 12 ans de la semaine dernière, alors que les décideurs politiques continuent d'exclure des réductions de taux d'intérêt face à une inflation obstinément élevée.

Le rendement allemand à 10 ans, la référence de la zone euro, était en baisse de moins d'un point de base (pb) à 2,91%. Jeudi, il a atteint 2,98 %, son niveau le plus élevé depuis juillet 2011.

Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Lundi, le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, a déclaré au Financial Times qu'il était prématuré de commencer à parler de réductions de taux, tandis que l'économiste en chef de la banque centrale, Philip Lane, a déclaré mardi que les salaires maintenaient l'inflation nationale.

Les responsables politiques américains se sont montrés encore plus optimistes, suggérant que des hausses de taux pourraient encore être nécessaires pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % et que la politique devrait rester restrictive pendant un certain temps.

"Les rendements sont nettement plus élevés et la courbe est redevenue baissière", a déclaré Anders Svendsen, analyste en chef chez Nordea.

"Les marchés y voient une indication que les taux d'intérêt vont rester élevés plus longtemps", a ajouté M. Svendsen.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, sensible à la politique monétaire, a baissé de moins d'un point de base à 3,218%.

Les marchés ne prévoient plus de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque centrale européenne, la première baisse de taux étant prévue pour juillet de l'année prochaine, selon les données de LSEG.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 1 point de base à 4,81 %, juste à côté de son plus haut niveau en près de 11 ans atteint la semaine dernière à 4,96 %.

L'écart de rendement entre les rendements allemand et italien à 10 ans, très surveillé, qui mesure la prime de risque liée à la détention de la dette italienne par rapport à la dette allemande, s'est ainsi creusé à 190 points de base. Vendredi, il a touché le niveau psychologique des 200 points de base pour la première fois depuis mars, l'Italie ayant revu à la baisse ses prévisions de croissance et revu à la hausse ses objectifs en matière de déficit budgétaire.

"L'écart entre le BTP et le Bund est vital et ce sera l'un des éléments les plus importants pour les prochaines réunions de la BCE", a déclaré M. Svendsen de Nordea.

"Si l'écart se maintient ou s'élargit encore, la BCE aura du mal à laisser s'écouler son PEPP (programme d'achat d'urgence en cas de pandémie).

Il est actuellement prévu que la BCE réinvestisse les liquidités provenant de la dette arrivant à échéance dans le cadre du PEPP jusqu'à la fin de 2024, mais l'inflation restant élevée, les décideurs politiques ont de plus en plus demandé à ce que les réinvestissements prennent fin plus tôt.

En Italie, l'accent a également été mis sur l'offre, avec un total de 5 milliards d'euros (5,24 milliards de dollars) de commandes au détail pour la nouvelle obligation à 5 ans "BTP Valore", selon les données de la bourse de Milan mardi.

"La souscription du premier jour est comparable à celle de la dernière fois, qui avait atteint 18 milliards d'euros", a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies.

"Si la souscription à Valore est supérieure à 15 milliards d'euros, cela pourrait donner un coup de pouce aux BTP.

(1 $ = 0,9545 euro)