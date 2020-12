La vente du Lendemain de Noël de Lenovo comprend jusqu'à 70 % de rabais sur les portables ThinkPad

Lenovo termine le Temps des Fêtes par des économies gigantesques sur les ordinateurs de bureau, les accessoires et bien plus encore.

Lenovo termine le Temps des Fêtes par des rabais alléchants et des promotions horaires dans le cadre de sa vente annuelle du Lendemain de Noël, du 15 au 30 décembre, seulement sur lenovo.com. Les offres comprennent des réductions allant jusqu’à 70 % sur certains portables ThinkPad, plus de 50 % de rabais sur certains ordinateurs de bureau et jusqu’à 25 % de rabais sur les ordinateurs de bureau de jeux Lenovo Legion.

Tout le monde trouvera ce qu’il lui faut à la vente du Lendemain de Noël de Lenovo, qu’il s’agisse d’un poste de travail puissant pour combler les besoins de votre entreprise, d’un élégant portable convertible 2 en 1 Yoga pour stimuler votre créativité ou d’un nouvel écran pour votre bureau à domicile ou votre appartement. Les stocks restants après le Temps des Fêtes seront fortement soldés dans l’ensemble du site jusqu’au 30 décembre. Profitez de l’occasion pour commencer la nouvelle année en beauté avec de nouveaux appareils et accessoires de Lenovo.

Visitez lenovo.com pour découvrir ces promotions exceptionnelles *:

Promotions quotidiennes et horaires à compter du 28 décembre

Jusqu’à -70 % sur les portables ThinkPad

Jusqu’à -57 % sur les ordinateurs de bureau

Jusqu’à -42 % sur les postes de travail

Jusqu’à -60 % sur les accessoires pour ordinateurs personnels

Jusqu’à -25 % sur les ordinateurs de bureau de jeux, y compris Lenovo Legion

Jusqu’à -30 % sur les portables Yoga

Jusqu’à -25 % sur les portables IdeaPad

Jusqu’à -45 % sur les moniteurs

« La vente du Lendemain de Noël de Lenovo est un événement très attendu partout au Canada, parce que les consommateurs avertis savent qu’ils peuvent épargner gros sur nos produits, même après la période habituelle de magasinage des Fêtes. Bon nombre des mêmes excellents ordinateurs et appareils électroniques, qui étaient en vente à l’occasion du Vendredi fou et du Cyberlundi, sont encore disponibles à des prix réduits sur lenovo.com jusqu’à la fin de l’année », a déclaré M. Carlo Savino, directeur général du commerce électronique en Amérique du Nord chez Lenovo.

Pour obtenir plus de détails sur toutes les bonnes offres qui font partie de la vente du Lendemain de Noël de Lenovo cette année, veuillez consulter le site https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

*Offres valables jusqu’à épuisement des stocks. Magasinez tôt pour profiter des meilleures offres.

