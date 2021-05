La vente en ligne pèse 20% du commerce de détail mondial

Les ventes en ligne ont représenté 19% de l'ensemble des ventes au détail en 2020, contre 16% un an plus tôt, selon les estimations de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) basées sur les bureaux nationaux de statistiques des principales économies.

La Corée du Sud a déclaré la part la plus élevée, soit 25,9 %, contre 20,8 % l'année précédente. La Chine avait une part de 24,9 %, la Grande-Bretagne de 23,3 % et les États-Unis de 14 %. Le rapport ne fournit pas cette donnée pour la France, mais précise que l'hexagone était en 2019 le 6ème pays mondial pour les ventes d'e-commerce totales, derrière le Royaume-Uni mais devant l'Allemagne.

Les ventes mondiales de commerce électronique ont augmenté de 4 % pour atteindre 26 700 milliards de dollars en 2019, selon les dernières estimations disponibles, a indiqué la CNUCED. Ce chiffre comprend les ventes d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C). Il équivaut à 30 % de la production économique mondiale cette année-là.

Les plateformes liées au tourisme étrillées

Selon le rapport, la pandémie a entraîné des fortunes diverses pour les principales entreprises de commerce électronique B2C en 2020. Les données relatives aux 13 principales entreprises de commerce électronique, dont 11 sont originaires de Chine et des États-Unis, ont montré un renversement de fortune notable pour les entreprises de plateforme offrant des services tels que la location de voitures et les voyages, qui ont connu de fortes baisses du volume brut de marchandises (GMV).

"Par exemple, Expedia est passé de la 5e place du classement de 2019 à la 11e en 2020, Booking Holdings de la 6e à la 12e et Airbnb, qui a lancé son introduction en bourse en 2020, de la 11e à la 13e place", indique le rapport.

Principales entreprises de e-commerce mondiales (Source CNUCED)

La société chinoise Alibaba est restée en tête du classement en termes de GMV, suivie par l'américain Amazon.com.

Malgré la baisse des entreprises de services, le GMV total des 13 premières entreprises de commerce électronique B2C a augmenté de 20,5 % pour atteindre 2 900 milliards de dollars en 2020.