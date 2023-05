La vice-présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner a critiqué le Fonds monétaire international (FMI) jeudi, affirmant que le programme convenu avec le créancier multinational freine l'économie du pays.

Mme Fernandez de Kirchner, qui s'exprimait lors d'un événement commémorant le Jour de la Révolution sur la Place de Mai de Buenos Aires, a déclaré qu'il était impossible de rembourser la dette.

La coalition au pouvoir tente d'obtenir le soutien du FMI et d'avancer les paiements avant les élections d'octobre.

"Si nous ne mettons pas de côté ce programme (...) pour développer notre propre plan de croissance et d'industrialisation, il sera impossible de le rembourser", a déclaré la vice-présidente, aux côtés du ministre de l'économie, Sergio Massa, qui tente de maintenir le programme de 44 milliards de dollars sur les rails.

Elle a déclaré que l'accord initial était "politique" et que le programme du FMI ne permettait pas au pays de distribuer les richesses.

"Les morts ne paient pas leurs dettes", a déclaré Mme Kirchner, citant son défunt mari et ancien président, Nestor Kirchner, devant des milliers de personnes rassemblées malgré une pluie battante.

Nestor Kirchner avait prononcé cette phrase alors qu'il était président en 2005, lorsqu'il avait annoncé que l'Argentine rembourserait sa dette de 9,8 milliards de dollars envers le FMI avant la fin de l'année et éviterait ainsi un défaut de paiement total. À l'instar de son épouse, il a reproché à plusieurs reprises au Fonds d'être à l'origine de la pauvreté et de la "misère".

Le producteur de céréales sud-américain a une histoire mouvementée avec le FMI. Le pays a accepté un programme de 57 milliards de dollars avec l'organisme basé à Washington en 2018 sous l'ancien dirigeant conservateur Mauricio Macri afin d'éviter une crise économique. Ce programme a échoué et a été remplacé l'année dernière par un accord de refinancement de la dette de 44 milliards de dollars.

Mme Fernandez de Kirchner, 70 ans, vétéran de la gauche du parti péroniste au pouvoir, qui a exercé deux mandats présidentiels entre 2007 et 2015, a qualifié la semaine dernière l'accord initial de "scandale" et d'"escroquerie".

Son discours intervient alors que M. Massa et son équipe négocient avec le FMI pour avancer le versement des prêts convenus en 2022. Une sécheresse historique a frappé les exportations de céréales, principale source de dollars de l'Argentine, obligeant les deux parties à entamer des pourparlers en vue d'une éventuelle révision de l'accord.

Le gouvernement souhaite des versements plus rapides et des objectifs économiques plus faciles à atteindre, alors qu'il s'efforce de reconstituer les réserves nécessaires pour couvrir les coûts commerciaux et les futurs remboursements de la dette.

M. Massa doit se rendre en Chine le 29 mai afin d'élargir la ligne d'échange de devises de l'Argentine avec Pékin.

La coalition au pouvoir est confrontée à une bataille difficile contre l'opposition conservatrice lors des élections du 22 octobre, car le mécontentement des électeurs face à l'inflation galopante, à la stagnation des salaires et à des années de troubles économiques entame le soutien de l'opinion publique.

Mme Kirchner a insisté sur le fait qu'elle ne se représenterait pas, tout comme l'actuel président, Alberto Fernandez.

(Cet article a été remanié pour corriger les mots "le" et "actuel" au paragraphe 14).