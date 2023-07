La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a critiqué vendredi les "extrémistes" de Floride pour avoir soutenu des directives éducatives qui enseignent une "histoire révisionniste" de l'esclavage aux États-Unis.

Le conseil de l'éducation de Floride a approuvé cette semaine de nouvelles directives avec des "clarifications de référence", dont une pour les élèves de collège qui stipule que "l'enseignement comprend la façon dont les esclaves ont développé des compétences qui, dans certains cas, pouvaient être appliquées pour leur bénéfice personnel".

Mme Harris, première femme noire et asiatique-américaine à occuper le poste de vice-présidente, s'est envolée pour la Floride, un État politique en pleine mutation dont le gouverneur, Ron DeSantis, est candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, afin de prononcer un discours cinglant condamnant les nouvelles directives.

"Les adultes savent ce qu'implique réellement l'esclavage. Il s'agissait de viols. Il impliquait la torture. Il s'agissait d'arracher un bébé à sa mère. Il s'agit de certains des pires exemples de privation d'humanité dans notre monde", a-t-elle déclaré.

"Comment se fait-il que quelqu'un puisse suggérer, au milieu de ces atrocités, qu'il y a un quelconque avantage à être soumis à un tel niveau de déshumanisation ?

Le conseil de l'éducation a approuvé mercredi les nouvelles lignes directrices pour l'enseignement de la maternelle au lycée. Le commissaire à l'éducation de Floride, Manny Diaz Jr, a déclaré lors de la réunion du conseil à Orlando que les directives abordaient les "sujets plus difficiles" de l'esclavage et de la violence raciste, en fonction de l'âge.

William Allen et Frances Presley Rice, tous deux membres du groupe de travail qui a élaboré les nouvelles lignes directrices, ont déclaré dans un communiqué jeudi que la nouvelle formulation concernant l'apprentissage de compétences spécialisées par les esclaves visait à montrer qu'ils n'étaient pas simplement des victimes.

Mme Harris a qualifié les informations contenues dans les lignes directrices de propagande mensongère.

"Nous apprenons à nos enfants non seulement à dire la vérité, mais aussi à rechercher la connaissance et la vérité", a déclaré M. Harris.

"Ces soi-disant dirigeants extrémistes devraient donner l'exemple de ce que nous savons être l'approche correcte et juste si nous sommes réellement investis dans le bien-être de nos enfants. Au lieu de cela, ils osent transmettre de la propagande à nos enfants", a-t-elle ajouté.

L'approbation des lignes directrices fait suite aux mesures prises par M. DeSantis pour lutter contre ce qu'il a qualifié d'"endoctrinement à la sauce wok".

M. DeSantis, qui talonne l'ancien président Donald Trump dans les sondages pour l'investiture républicaine, a fait de la "wokeness" un thème clé de sa campagne. Le gouverneur, qui s'est également opposé à Walt Disney pour sa critique d'une loi de Floride interdisant les discussions sur la sexualité et le genre dans les salles de classe, a accusé Mme Harris d'avoir induit en erreur sur les normes de la Floride.

"Les démocrates comme Kamala Harris doivent mentir sur les normes éducatives de la Floride pour couvrir leur programme d'endoctrinement des étudiants et d'inculcation de sujets sexuels aux enfants", a-t-il déclaré dans un communiqué. "La Floride leur barre la route et nous continuerons à dénoncer leur programme et leurs mensonges.

M. Harris a déclaré que les enseignants ne devraient pas se laisser dire par les politiciens "qu'ils devraient enseigner (...) une histoire révisionniste".

Le président Joe Biden, dont M. Harris est le vice-président, est candidat à sa réélection en 2024.