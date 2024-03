La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris rencontrera vendredi le rappeur Fat Joe et d'autres personnes graciées pour des condamnations liées à la marijuana afin de discuter de la réforme de la justice pénale, alors qu'elle et le président Joe Biden s'efforcent de séduire les électeurs qui souhaitent une réforme de la législation sur les stupéfiants.

Mme Harris organisera une table ronde avec Fat Joe, le gouverneur du Kentucky Andy Beshear, le directeur de l'engagement public de la Maison-Blanche Steve Benjamin et d'autres personnes. M. Biden a récemment obtenu l'investiture du parti démocrate et devra maintenant convaincre les électeurs de lui confier un second mandat de quatre ans, alors même que certains sont mécontents de la lenteur de ses réformes politiques.

Les États-Unis sont le pays qui incarcère le plus de personnes. Sur ces 1,9 million de personnes, une sur cinq est derrière les barreaux pour un délit lié à la drogue.

Les Noirs et les Latinos sont incarcérés de manière disproportionnée, tandis que la réforme de la législation sur les stupéfiants bénéficie du plus large soutien des jeunes électeurs. Ces deux groupes d'électeurs sont favorables aux démocrates.

M. Biden, qui a parfois déçu les militants par ses opinions conservatrices sur la consommation de stupéfiants, a néanmoins proposé d'assouplir le traitement de la marijuana dans la législation fédérale et a gracié des milliers de condamnations pour simple possession de la plante psychoactive.

Il a mentionné ces deux positions lors de son discours sur l'état de l'Union la semaine dernière. C'était la première fois qu'un président utilisait le discours du Congrès pour vanter les mérites d'un assouplissement de la politique en matière de marijuana.